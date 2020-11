Google Pixel 4a 5G disponible en précommande avec un casque Bose QC 35IIs offert !

A côté du Pixel 5, Google a un second smartphone compatible 5G à proposer au mois de novembre : le Pixel 4a 5G, qui joue les intermédiaires entre le Pixel 4a resté 4G et la génération suivante.

Le Pixel 4a 5G est vu comme particulièrement intéressant en reprenant une bonne partie des caractéristiques du Pixel 5 tout en étant proposé à moins de 500 €, créant ainsi un compromis attractif.

Le Google Pixel 4a 5G propose un affichage OLED de 6,24 pouces FHD+ avec mode Always-On et compatibilité HDR, avec un poinçon pour abriter le capteur photo avant de 8 megapixels.

Il intègre un Snapdragon 765G (G pour Gaming) avec 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go d'espace de stockage, associé à une batterie de 3140 mAh avec charge 18W mais aussi à la puce spéciale de sécurité Titan M.

Pour la photo, on trouvera à l'arrière un double capteur photo composé d'un module principal 12 megapixels f/1,7 avec stabilisation OIS / EIS et autofocus PDAF et un module ultra grand angle de 16 megapixels avec angle de vision de 107 degrés, soit la même configuration que le Pixel 5.



Le Pixel 4a 5G embarque une batterie de 3800 mAh avec charge rapide 18W et USB PD 2.0. Le smartphone tourne naturellement sous Android 11 avec une interface pure et l'assurance de trois ans de mises à jour d'OS et de sécurité.

Le Google Pixel 4a 5G est disponible en précommande en France avec une livraison à partir du 19 novembre au prix officiel de 499 € sur le Google Store France, les opérateurs Orange / SFR / Bouygues Telecom et dans les enseignes FNAC / Darty et Boulanger. Et pour toute précommande passée avant le 18 novembre 2020 23h59, Google vous offre un casque Bose QC 35IIs d'une valeur de 200 € (les modalités sont accessibles ici).

A noter que le Google Pixel 5G est également disponible depuis hier à 629 € chez les mêmes enseignes avec une expédition au 17 novembre, comme Fnac, Darty ou Boulanger.