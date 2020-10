Pixel 4a 5G : le smartphone intermédiaire sous Android 11

Avec la présentation du Pixel 4a, Google avait dévoilé la préparation d'un Pixel 4a 5G qui ne serait pas le même modèle avec la 5G en plus mais bien un appareil mobile complémentaire et faisant une sorte de jonction avec le Pixel 5.

Le Pixel 4a 5G s'offre le plus grand écran de la gamme avec une diagonale de 6,2 pouces tout en proposant une dalle OLED et une définition FHD+. On ne retrouve pas ici le rafraîchissement d'écran adaptatif du Pixel 5 mais toujours le poinçon pour le capteur photo avant.

Comme le Pixel 5 encore, il embarque un SoC Snapdragon 765G avec toutefois une configuration mémoire plus légère : 6 Go RAM et 128 Go de stockage, et la puce de sécurité Titan M.

Le même double capteur photo 12 megapixels Dual Pixel et 16 megapixels ultra grand angle est présent à l'arrière, avec également un lecteur d'empreintes au dos. Pour assurer une bonne autonomie même en 5G, le Pixel 4a 5G se dote d'une batterie de 3885 mAh, sans charge sans fil.

Comme le Pixel 4a, le smartphone conserve une prise jack 3,5 mm en plus de sa connectique USB-C. Le nouveau Pixel 4a 5G, sous Android 11, sera disponible dans le courant du mois de novembre 2020 au prix de 499 €.