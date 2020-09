Google Pixel 4a : le smartphone disponible en précommande en France

Dévoilé le 3 août dernier, le nouveau smartphone Pixel 4a de Google est enfin disponible en précommande en France, avec une livraison à partir du 1er octobre chez les différents e-commerçants français.

Pour rappel, le Google Pixel 4a propose un affichage OLED de 5,81 pouces FHD+ au ratio 19,5:9 avec mode Always-On et compatibilité HDR, avec un poinçon pour abriter le capteur photo avant de 8 megapixels.

Il intègre un Snapdragon 730G (G pour Gaming) épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, associé à une batterie de 3140 mAh avec charge 18W mais aussi à la puce spéciale de sécurité Titan M.

Au niveau photographie, on trouvera à l'arrière un unique capteur photo de 12 megapixels f/1,7 mais proposant de grands pixels de 1,4 µm pour capter beaucoup de lumière, sans oublier que le mode astrophotographie et un autofocus PDAF mettront en avant la qualité photo reconnue de la gamme Pixel.

Il intègre également une connectique USB-C, une prise jack 3,5 mm ainsi qu'une compatibilité eSIM, sans oublier les connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.1, et un module NFC.

Le Pixel 4a fonctionne sous Android 10 avec une interface pure et aura droit à des mises à jour rapides et régulières, Google oblige.

Le Google Pixel 4a est aujourd'hui disponible en précommande en France avec une livraison à partir du 1er octobre au prix officiel de 349 € sur le Google Store France, les opérateurs Orange / SFR / Bouygues Telecom et dans les enseignes FNAC / Darty et Boulanger.