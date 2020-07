Pixel 4a : Google confirme le lancement du 3 août dans un teaser

Le lancement du smartphone Pixel 4a le 3 août prochain se confirme et c'est même Google qui le dit !

Après de multiples reports, le smartphone Pixel 4a, version milieu de gamme de la série Pixel 4, va finalement bien être officialisé au début du mois d'août. La rumeur prend une nouvelle tournure avec sa confirmation directement par Google.

Sur le Google Store, une page dédiée fait semblant de n'être qu'une coquille vide avec du pseudo latin et l'image d'un smartphone mais elle comprend des termes comme "videus chatum", "lowlightena capturum" ou "megapixelum" et "longlastingis batterum" qui ne trompent guère sur les intentions.

Le site Android Police note également la présence d'une animation qui lorsque les couleurs du logo Google sont enchaînées, fait apparaître une date : le 3 août.

Le lancement du nouveau smartphone est donc imminent mais il arrivera bien tard, alors que la série Pixel 5 fera sans doute son apparition à l'automne.

Le Pixel 4a devrait offrir un affichage de 5,7 pouces AMOLED FHD+ avec un SoC Snapdragon 730 et au moins 6 Go de RAM. A l'arrière, on trouvera un capteur photo 12 megapixels unique