Google Pixel 4a : le smartphone déjà complètement révélé dans une prise en main

Le smartphone Pixel 4a de Google n'aura plus grand-chose à cacher lorsqu'il sera présenté officiellement. Un blogueur cubain en propose une prise en main en vidéo et détaille les derniers points manquants de sa fiche technique.

On trouvera donc un affichage 5,81 pouces FHD+ avec un rafraîchissement standard de 60 Hz et un processeur Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage (non extensible).

Le capteur photo avant de 8 megapixels sera logé cette année dans un trou dans l'écran tandis que l'on trouvera à l'arrière un unique module 12 megapixels avec capacité d'enregistrement vidéo 4K et flash LED.

Dalle LCD oblige, le lecteur d'empreintes est situé au dos du smartphone et l'on trouvera à bord une batterie de 3080 mAh rechargeable via le port USB-C. A noter la présence d'une prise jack 3,5 mm toujours maintenue et d'un emplacement dual SIM.

Le Pixel 4a sera compatible 4G (pas de 5G sur ce modèle) et tournera bien sûr avec Android 10. Ce modèle devrait être accompagné du Pixel 4a XL qui proposera une fiche technique sensiblement identique, hors diagonale d'écran et capacité de la batterie, plus élevées.