Pixel 4a : production en avril et Pixel 5 au second semestre

Le mouvement de délocalisation de la production hors de Chine avait été amorcé avant l'épidémie du coronavirus, à la fois pour des questions de coût et du fait des sanctions commerciales visant la Chine, mais Google n'est sans doute pas fâché de pouvoir produire ses smartphones dans un autre pays.

Selon la Nikkei Asian Review, la production du futur smartphone de milieu de gamme Pixel 4a débutera au mois d'avril sur un site au Vietnam et non plus en Chine.

Cela n'empêchera peut-être pas complètement les problèmes de production dans la mesure où une bonne partie des composants du smartphone reste produite en Chine et pourrait subir des effets de pénurie.

Le timing d'avril correspondrait bien avec une officialisation aux alentours de l'événement développeur annuel Google I/O 2020 du mois de mai. Ce même site vietnamien sera également en charge de la production de la future série Pixel 5 attendue au second semestre.

Si le Pixel 4a a commencé à se dévoiler, autant par son design que par ses caractéristiques, le Pixel 5 reste encore essentiellement un mystère, avec seulement un rendu supposé prédisant un changement de design de la partie photo.