Google Pixel 4a : le smartphone est enfin annoncé, les Pixel 4a 5G et Pixel 5 en approche

Google officialise finalement son modèle de milieu de gamme, le Pixel 4a, et évoque déjà le Pixel 4a 5G et le futur Pixel 5.

Attendu depuis le printemps, le Pixel 4a est longtemps resté aux abonnés absents, alimentant les spéculations sur les causes de son retard. C'est finalement ce 3 août qu'il se dévoile, ou plutôt se confirme, tant les informations officieuses ont été nombreuses à son sujet.

Positionné un cran en-dessous des smartphones de la série Pixel, il n'en offre pas moins une expérience riche pour un tarif modéré. On trouvera donc un affichage OLED de 5,81 pouces FHD+ au ratio 19,5:9 avec mode Always-On et compatibilité HDR, marqué d'un poinçon pour le capteur photo avant de 8 megapixels.

Le SoC à bord est un Snapdragon 730G avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, associé à une batterie de 3140 mAh avec charge 18W mais aussi à la puce spéciale de sécurité Titan M.

A l'arrière, un unique capteur photo de 12 megapixels f/1,7 (ce qui devient atypique alors que même l'entrée de gamme se pare de configurations multicapteurs) mais avec de grands pixels de 1,4 µm pour capter beaucoup de lumière, le mode astrophotographie et un autofocus PDAF viendront mettre en avant la belle qualité photo reconnue de la gamme Pixel.

Doté d'une connectique USB-C, il continue de proposer une prise jack 3,5 mm et il présente un chariot avec SIM unique ainsi qu'une compatibilité eSIM. Du côté des connectivités sans fil, on trouvera logiquement du WiFi 5 et du Bluetooth 5.1, ainsi qu'un module NFC.

Le Pixel 4a tourne sous Android 10 avec une interface pure et aura droit à des mises à jour rapides et régulières. S'il est enfin annoncé, il faudra tout de même patienter encore avant de pouvoir l'acéquérir.

Google annonce en effet la disponibilité du Pixel 4a pour le 1er octobre au prix de 349 € sur le Google Store France, les opérateurs Orange / SFR / Bouygues Telecom et dans les enseignes FNAC / Darty / Boulanger, les précommandes démarrant le 10 septembre.

Mais ce n'est pas tout puisque le géant américain évoque aussi l'arrivée d'un Pixel 4a 5G et même du Pixel 5 ! Aucun détail n'est donné mais on connaît déjà le prix du Pixel 4a 5G, qui sera de 499 €, et la date de disponibilité : le 8 octobre pour les deux appareils.

Google précise que la compatibilité 5G leur permettra de profiter du service de jeu en streaming Stadia et d'accéder toujours plus rapidement à une multitude de contenus.