Où acheter le Pixel 5 ? Les précommandes avant le lancement le 15 octobre

En amont du lancement le 15 octobre, il est déjà possible de précommander le Pixel 5. Pour le Pixel 4a, il faudra patienter encore un peu.

Google se met à la 5G et lance à cette occasion non pas un mais deux smartphones compatibles. Le fer de lance est bien sûr le Pixel 5 qui offre un maximum de fonctionnalités mais ne mise pas cette année sur un processeur haut de gamme.

Equipé d'un bel affichage 6 pouces FHD+ OLED avec un poinçon pour le capteur photo avant de 8 megapixels mais aussi d'un rafraîchissement d'écran de 90 Hz, il embarque en effet un SoC Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, épaulé par une puce de sécurité Titan M.

Il offrira donc une compatibilité 5G sub-6 GHz et mmWave (bande millimétrique) grâce à son modem intégré Snapdragon X52, en plus de la 4G.

Un double capteur photo 12 + 16 megapixels (ultra grand angle) est présent au dos et la batterie est de 4080 mAh. Bien sûr, le smartphone embarque le nouvel OS Android 11.

Disponible à partir du 15 octobre, le Pixel 5 peut déjà être précommandé (uniquement avec le coloris noir) au tarif de 629 € en ligne sur le Google Store ou bien chez les opérateurs Orange et SFR qui le proposent avec un forfait.

Le Pixel 5 pourra aussi être commandé chez Fnac et Darty à partir du 15 octobre.

Pour rappel, un casque Bose QC 35 II est offert lors de la précommande, offre valable jusqu'au 14 octobre.

Pour le Pixel 4a 5G, également sous Snapdragon 765 et lui aussi compatible 5G, il faudra encore patienter jusqu'au mois de novembre où il sera commercialisé au prix de 499 €.