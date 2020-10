Pixel 5 : Google passe à la 5G et un casque Bose QC 35 II offert en précommande

Google a présenté son nouveau fleuron Pixel 5 et confirmé des caractéristiques qui avaient été largement décortiquées dans les nombreuses fuites précédant la présentation.

Le nouveau modèle fait entrer la gamme Pixel dans l'ère de la 5G mais choisit cette année de rester sur une configuration de milieu de gamme. Le smartphone propose un grand affichage 6 pouces FHD+ OLED avec rafraîchissement d'écran 90 Hz adaptatif, avec le choix d'un écran plan poinçonné pour le capteur photo avant de 8 megapixels.

A bord, on trouvera bien un SoC Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Google fait donc l'impasse sur le Snapdragon 865 et choisit l'option juste en-dessous.

Cela ne devrait pas l'empêcher d'offrir une belle réactivité et de la fluidité, tandis que l'on retrouvera la puce Titan M de sécurité. A l'arrière de la coque étanche et certifiée IP68, un double capteur photo est présent dans un carré avec un module 12 megapixels Dual Pixel et un capteur 16 megapixels ultra grand angle.

Google y intègre toujours ses traitements avancés de l'image pour une qualité qui s'annonce très intéressante. Il intègre ici un mode Nuit au mode portrait et ajoute un outil de retouche dans Google Photos ainsi qu'une fonction Eclairage pour embellir les clichés.

On notera également à l'arrière la présence d'un lecteur d'empreintes, l'expérience du capteur Soli du Pixel 4 n'étant pas renouvelée.

La batterie du Pixel 5 offre une capacité de 4080 mAh et promet une journée complète d'autonomie, voire deux avec le mode ultra économiseur de batterie, et dispose d'un mode de recharge sans fil.

Le Pixel 5, livré avec Android 11, sera disponible à partir du 15 octobre 2020 au prix de 629 €. Il peut être précommandé dès à présent avec en cadeau un casque Bose QC 35 II. Pour en profiter, il suffit de le commander dans l'une des enseignes participant à l'opération :

FNAC

Darty

Red by SFR

Il suffira ensuite de faire la demande et compléter les informations sur la page spéciale pour recevoir le casque Bose d'une valeur de 349,95€ jusqu’au 14/10.