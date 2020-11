Google Pixel 5 : l'espace entre l'écran et la coque est ''normal'' !

Google se veut rassurant concernant le léger décalage entre l'écran et la coque observé sur certains modèles de Pixel 5.

Les premiers possesseurs du smartphone Pixel 5 de Google avait remarqué dans certains cas que l'écran pouvait se déchausser légèrement du châssis, créant une discontinuité.

Au-delà de l'aspect inesthétique et inabouti, cela pouvait aussi faire craindre des conséquences pour l'étanchéité IP68 (résistance aux infiltrations de poussière et d'eau, résistance à l'immersion pendant 30 minutes à faible profondeur) annoncée par le fabricant.

S'agit-il donc d'un défaut de conception ? Non, a répondu Google qui, après enquête au niveau de la production, indique que la variation observée entre le châssis et la coque "est un élément normal dans le design du Pixel 5".

Sans conséquences sur l'étanchéité IP68

La firme indique par ailleurs que cela est sans conséquence sur l'étanchéité. Il ne s'agit donc pas d'un défaut du smartphone mais Google reste à l'écoute des consommateurs qui s'en plaindraient.

La plupart des smartphones ne sont pas impactés mais, pour ceux qui le sont, le déplacement de l'écran peut être plus ou moins important. La plupart des signalements indiquent que ce déchaussement était présent sur le terminal neuf à la sortie de la boîte et non pas après manipulation.

Le démontage du Pixel 5 fait apparaître que l'écran est maintenu par des adhésifs mais aussi par des fixations, ce qui devrait le maintenir bien en place.