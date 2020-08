Google Pixel 5 : les rendus détaillés du smartphone

| Source : The Verge

Le smartphone Google Pixel 5 se montre sous forme de rendus détaillés avant l'heure. Les auteurs décrivent un écran plus compact qu'attendu.

Google lancera plusieurs smartphones Pixel durant le mois d'octobre : le Pixel 4a d'une part mais aussi les Pixel 4a 5G et le Pixel 5 qui représentera la nouvelle génération.

Ce dernier se montre dès à présent sous forme de rendus détaillés diffusés par @OnLeaks et @Pricebaba et permet de découvrir un smartphone avec poinçon et double capteur photo avec un module ToF à l'arrière réuni dans un carré dépassant de la tranche.

On notera la présence d'un lecteur d'empreintes en position haute d'un dos texturé. Les auteurs affirment que la diagonale d'écran n'est que de 5,7 ou 5,8 pouces, ce qui diffère des rumeurs évoquant un écran 6,67 pouces et qui serait finalement similaire à celui du Pixel 4a.

Le reste rassemble les dernières informations supposées, à savoir un SoC Snapdragon 765G apportant une compatibilité 5G avec un batterie de 3080 mAh, le tout lancé en octobre.