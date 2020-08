Le smartphone Google Pixel 5 fait une apparition sur AI Benchmark

Après quelques rumeurs, Google a officialisé l'existence et l'arrivée prochaine du smartphone Pixel 5, allant jusqu'à évoquer la date du 8 octobre pour son lancement. La firme a également confirmé qu'il sera compatible 5G mais on sait déjà qu'il n'embarquera pas un SoC haut de gamme, comme cela a été l'habitude avec les générations précédentes.

Le Pixel 5 est en effet attendu avec le SoC Snapdragon 765G de Qualcomm qui constitue son offre de milieu de gamme et intègre directement un modem 5G Snapdragon X52.

Cette information se voit confirmée par le passage du Pixel 5 sur l'outil AI Benchmark qui teste les performances des smartphones en matière d'intelligence artificielle.

La présence du SoC Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM (un peu plus que les 6 Go des Pixel 4) est citée et il n'y aura donc pas de SoC Snapdragon 865 ou 865+ pour cette série de référence.

L'espoir est que ce choix permettra d'abaisser le prix et de le positionner entre les Pixel 4 (769 € à son lancement) et le nouveau Pixel 4a (sous Snapdragon 730G) proposé à 349 €.