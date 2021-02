Google Pixel 5a : les rendus détaillés du smartphone

Pour sa gamme de smartphones Pixel, Google a joué la différenciation l'an dernier en proposant des Pixel 4a et 4G 5G ainsi qu'un Pixel 5, tous avec des designs et des caractéristiques relativement proches.

Les choses ne devraient pas beaucoup changer avec les prochaines évolutions. Le leaker Steve Hemmerstoffer propose des rendus détaillés du futur Pixel 5a qui devrait beaucoup ressembler aux modèles actuels.

Le smartphone mesurerait 8,8 mm d'épaisseur et embarquerait un affichage 6,2 pouces FHD+ OLED à bordures fines, sauf pour la partie basse un peu plus épaisse. L'écran est poinçonné pour loger le capteur photo avant et le lecteur d'empreintes reste positionné au dos du smartphone.

A l'arrière, on retrouve le même bloc photo logé dans un carré dépassant de la coque en plastique avec deux modules photo et un troisième capteur qui serait potentiellement l'autofocus PDAF, et avec un flash au sommet.

La disposition et le design général restent les mêmes que les modèles actuels. Le leaker note la présence d'un double haut-parleur d'une prise jack 3,5 mm. Google semble donc ici jouer la continuité parfaite avec un smartphone Pixel 5a dont l'aspect est quasiment indiscernable des modèles précédents.