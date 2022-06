Google Pixel 6 Pro : petit prix pour un grand smartphone, mais aussi des smartphones, PC portables, écouteurs

Aujourd'hui, mettons en avant le smartphone Google Pixel 6 Pro qui est affiché à prix réduit chez Rakuten.

Ce dernier est équipé d’un affichage 6,7" OLED FHD+ avec pour définition 1440 x 3120 pixels et un rafraichissement dynamique de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Google Tensor avec 12 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le mobile dispose d’une batterie de 5000 mAh offrant jusqu’à une journée d’autonomie. Le mobile profite de l'OS Android 12.

Pour la photographie, il intègre un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP est aussi présent, mais aussi le mobile bénéficie d’un capteur de 48 MP avec un téléobjectif équivalent à 104 mm (f/3,5). Sur l’avant, vous trouverez un capteur photo de 12 MP.

Sur Rakuten, le smartphone Google Pixel 6 Pro 128 Go est au prix de 736 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.



