Pixel 6 : les smartphones avec Google Tensor et Android 12 présentés le 19 octobre

Google officialisera ses smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro le 19 octobre et en dévoilera les secrets, du Google Tensor à Android 12.

Alors que la plate-forme Android 12 est désormais prête à s'inviter dans les smartphones, Google confirme la date de présentation de sa prochaine gamme Pixel 6 : le 19 octobre.

La firme a déjà commencé à évoquer ses deux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui profiteront d'un nouveau design et surtout d'un SoC Google Tensor co-développé avec Samsung qui mettra l'accent sur l'intelligence artificielle.

En attendant la présentation officielle qui dévoilera tous les détails, Google évoque les premiers éléments déjà mis en évidence comme le style avec châssis aluminium mat ou brossé selon le modèle, le processeur mobile accompagné d'une nouvelle puce de sécurité Titan M2 et une partie photo qui pourrait une nouvelle fois surprendre.

Et bien sûr, il y aura Android 12 avec le nouveau style d'interface Material You et les nouveautés apportées tant au design qu'au fonctionnement pour gagner en réactivité et en fluidité.

Pour se faire une idée de ce qui se prépare, une page spéciale est proposée par Google mettant en avant Material You.