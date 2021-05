Google Pixel 6 : premiers rendus avec un design qui change !

Après plusieurs modèles Pixel empruntant le même design, au point d'être difficiles à reconnaître les uns des autres, Google opterait pour un nouveau design avec sa série Pixel 6 qui s'annonce renouvelée à plus d'un titre.

Selon de nouveau rendus CAD diffusés par OnLeaks et 91Mobiles, le Pixel 6 opterait pour un grand écran plan de 6,4 pouces à bordures fines, poinçon centré et lecteur d'empreintes sous l'écran.

On devine des lignes d'antenne sur les tranches, suggérant une châssis métallique, et le dos serait donc en trois tons, avec une partie principale marquée d'un logo Google orange, un bloc photo à deux capteurs débordant du dos et créant une bande sombre horizontale tout le long du smartphone et une bande orange supérieure rappelant la couleur du logo.

Le détail des caractéristiques reste mince, avec une épaisseur de 8,9 mm, la présence d'un port USB-C à la base et l'intégration logique d'Android 12. La série Pixel 6 est censée ne plus faire appel aux solutions Snapdragon de Qualcomm et proposer à la place un SoC custom conçu avec Samsung et connu sous le nom de code Whitechapel dont des références ont été régulièrement retrouvées.

Peu avant cette diffusion de rendus, le youtubeur Jon Prosser avait déjà montré le dos des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, le second modèle présentant un triple capteur photo et une bande oranger plus visible.