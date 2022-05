Google Pixel 6a et Pixel Buds Pro pour cet été

Google profite de sa conférence Google I/O pour annoncer ou donner un avant-goût de plusieurs produits dans sa gamme Pixel. Parmi ceux-ci, les plus proches dans le calendrier sont le smartphone Pixel 6a et les écouteurs sans fil Pixel Buds Pro qui seront disponibles l'été prochain.

Google Pixel 6a avec Google Tensor

Après les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de l'année dernière, Google décline son smartphone dans une version Pixel 6a qui reprend le design si singulier avec sa barre pour la partie photo à l'arrière et fonctionne également avec la puce Google Tensor.

Le Pixel 6a partage ainsi la même puissance que ses congénères haut de gamme et pour des fonctionnalités avec le traitement d'IA, l'architecture de sécurité qui s'appuie sur la puce Titan M2 pour la sécurité des données et avec le déverrouillage par empreinte digitale sous l'écran.

Il y a des concessions pour permettre de baisser la facture. Le Pixel 6a affiche sur un écran OLED plus petit de 6,1 pouces avec définition FHD+ et taux de rafraîchissement qui se contente de 60 Hz. Il dispose de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, embarque une batterie de moindre capacité de 4410 mAh.

La partie photo est composée d'un capteur principal de 12,2 mégapixels avec stabilisation optique de l'image et d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il faut faire une croix sur un capteur de 50 mégapixels, alors c'est un capteur photo de 8 mégapixels à l'avant.

Pour autant et grâce à la puce Google Tensor, Google souligne des fonctionnalités pour la photo comme Real Tone (pour l'authenticité des couleurs de peau), Night Sight (vision de nuit) ou encore Magic Eraser (la fameuse gomme magique) avec toujours un traitement sur l'appareil. Dans un autre registre que la photo, ce qui touche à la reconnaissance vocale sur l'appareil est également de la partie (Enregistreur, sous-titres et traduction en temps réel).

Sans certification IP68 (mais IP67), le Pixel 6a sera en précommande à partir du 21 juillet pour un prix de 459 € et disponible le 28 juillet. Il bénéficiera de cinq ans de mises à jour de sécurité.

Google Pixel Buds Pro avec ANC

Les écouteurs sans fil Pixel Buds arrivent dans une version Pro et sont les premiers pour Google à profiter d'une réduction active du bruit. Une puce audio personnalisée est avec 6 cœurs et moteur de traitement neuronal. Elle exécute des algorithmes développés par Google. Un mode transparence est évidemment proposé pour laisser passer le bruit ambiant.

Les Pixel Buds Pro sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 11 mm et chaque écouteur dispose de trois micros, protections anti-vent, accéléromètre détecteur de voix, capteurs tactiles. Ils sont bien sûr compatibles Google Assistant.

Avec support du Bluetooth multipoint, les écouteurs promettent une autonomie de jusqu'à 11 heures d'écoute ou jusqu'à 7 heures avec suppression active du bruit. Avec l'étui de recharge, elle est respectivement portée à jusqu'à 31 heures et 20 heures.

Comme le Pixel 6a, les Pixel Buds Pro seront en précommande le 21 juillet et disponibles le 28 juillet pour prix de 219 €. Plus tard dans l'année, Google indique par ailleurs qu'ils prendront en charge le son spatial.