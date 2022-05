Chez Google, des Pixels Buds Pro pour contrer les AirPods Pro ?

Après la déclinaison Pixel Buds-A qui allège les fonctions en laissant de côté la réduction active de bruit, Google pourrait aller dans l'autre sens et proposer une version Pro de ses écouteurs sans fil TWS Pixel Buds.

Le leaker Jon Prosser affirme ainsi que des écouteurs Pixel Buds Pro sont en préparation et cite plusieurs coloris, à défaut d'en donner les caractéristiques. On notera que la rumeur émerge à quelques jours de l'événement développeur Google I/O qui doit dévoiler plusieurs produits hardware, dont une montre connectée Pixel Watch.

Ce qui se cache derrière le " Pro " reste donc mystérieux et il reste à voir quelles fonctions mais aussi quel tarifs seront appliqués pour ces écouteurs. Les Pixel Buds-A sont proposés à 99 € et cela laisse de la marge pour une déclinaison sur des grilles tarifaires plus élevées, même sans aller jusqu'aux 279 € des AirPods Pro d'Apple.

Outre la réduction active de bruit, le support de Google Assistant et l'adaptation automatique du volume selon l'environnement sonore sont des fonctions raisonnablement attendues pour les Pixel Buds Pro.