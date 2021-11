Google Pixel 6a : premiers rendus avec le design du Pixel 6

Des rendus du Google Pixel 6a montrent un design inspiré du Pixel 6 pour ce futur milieu de gamme. Pas de prise jack et le mystère sur la présence d'une puce Google Tensor.

Les fuites sur les smartphones Pixel… c'est un peu la spécialité de Google. 91mobiles et le leaker OnLeaks publient des rendus du Google Pixel 6a qui devrait donc être une déclinaison du récent Google Pixel 6 dans cette série A à un niveau de prix plus abordable dans le milieu de gamme via diverses concessions.

Le rendus donnent un aperçu du design complet du Pixel 6a qui reprend l'aspect atypique et assumé du Pixel 6 avec sa barre à l'arrière pour le bloc photo ainsi mis en valeur. Elle laisse entrevoir deux capteurs photo et un flash, mais pas d'autofocus laser.

Les dimensions du Pixel 6a seraient de 152,2 x 71 ,8 x 8,7 mm pour un format plus compact et un peu plus épais que le Pixel 6 qui affiche des dimensions de 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, avec toutefois un écran plat de 6,2 à technologie OLED.

Pas de prise jack

Le capteur d'empreintes digitales sous l'écran est de la partie. Les rendus permettent en tout cas de constater un port USB-C et deux grilles pour le haut-parleur et le micro à la base de l'appareil, mais l'absence d'une prise audio 3,5 mm. Un sacrifice qui serait une première pour la série A.

Bien évidemment, de tels visuels ne dévoilent pas ce qui fera fonctionner le Google Pixel 6a, avec donc la question qui se pose de savoir si une puce Google Tensor éventuellement remaniée - Tensor Lite ? - sera présente ou s'il s'agira d'une puce tierce comme le SoC Snapdragon 778G.

Cela dépendra aussi du calendrier prévu pour une sortie du Google Pixel 6a qui demeure inconnu. Été ou fin 2022 ?