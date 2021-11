Pixel 6 : Google déploie une mise à jour pour le capteur d'empreintes

Les Pixel 6 de Google souffrent, comme bien d'autres smartphones avant eux, de certains défauts de jeunesse.

C'est le capteur d'empreintes logé sous l'écran qui est ainsi le plus critiqué par les utilisateurs. Ce dernier est vraisemblablement assez capricieux et particulièrement lent.

Pour répondre aux critiques, Google sortait la langue de bois et indiquait que si son lecteur d'empreintes était lent, c'est qu'il est plus sécurisé que les autres et nécessite donc plus de temps, mais qu'en contrepartie ce dernier l'utilisateur se veut mieux protégé.

Une position qui vole en éclat alors que Google déploie une mise à jour dédiée au module pour accélérer la lecture des empreintes. Le patch SD1A.210817.037 est actuellement en déploiement aux USA et au Japon, il devrait arriver en Europe en décembre prochain.

Malheureusement, la mise à jour n'est pas salvatrice pour tout le monde : certains utilisateurs rapportent une amélioration du capteur quand d'autres ne notent aucun changement.

Autre point critiqué concernant le Pixel 6, celui de la charge rapide annoncée à 30 Watts par la marque et qui serait en réalité limitée à 23 watts. Google est revenu sur le sujet avec quelques précisions. Dans les faits, Google n'a jamais annoncé que le Pixel 6 était lui-même compatible avec la recharge rapide 30 watts, mais seulement indiqué que le Pixel 6 voyait sa batterie passer de 0 à 50 et 80 % en respectivement 30 minutes et une heure lorsqu'il est chargé à l'aide de son chargeur 30 watts. Une nuance qui met Google hors de cause, mais qui ne va pour autant pas calmer le jeu avec les utilisateurs déçus par le smartphone.