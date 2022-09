Google Pixel 7 Pro : déjà l'unboxing

Les fuites s'enchainent autour des prochains Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google, et il est déjà l'heure d'un unboxing...

Google ne parvient pas à conserver le secret autour de ses prochains smartphones et depuis le Pixel 3, nous avons l'habitude de voir des appareils dans la nature bien avant l'heure, jusqu'à organiser un véritable marché noir autour des smartphones.

Exit les maquettes ou prototypes, cette fois, c'est un véritable Pixel 7 Pro qui s'affiche dans une vidéo sur Twitter. C'est Gadgetfull BD, un revendeur localisé au Bangladesh qui propose cet unboxing et présente ainsi le smartphone haut de gamme de Google qui n'a pas encore de date officielle de sortie.

La vidéo est courte et se focalise surtout sur le packaging et le design de l'appareil qui ne change pas franchement du Pixel 6 Pro. On note que Google n'a pas prévu de faire revenir le chargeur secteur dans ses boites.

Il faudra attendre de mettre la main sur un des appareils pour en découvrir davantage, et notamment concernant Android 13.