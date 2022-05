Pixel 7 : un prototype déjà en vente sur eBay !

Google propose un aperçu des smartphones Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que de la montre connectée Pixel Watch avec un lancement cet automne. En 2023, ce sera une tablette Pixel Tablet.

Tandis que le Pixel 6A s'apprête à débarquer, les caractéristiques des Pixel 7 et 7 Pro se précisent peu à peu. On en sait un peu plus sur leur bloc photo.