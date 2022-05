Google Pixel 7 et Pixel Watch pour cet automne, et une tablette pour 2023

Si le Pixel 6a et les Pixels Buds seront disponibles à partir de fin juillet, Google a aussi évoqué lors de sa conférence Google I/O d'autres produits de sa gamme Pixel qui seront lancés dans le courant de l'automne et l'année prochaine.

Un aperçu du Pixel 7 et 7 Pro

À ce stade, Google n'entre pas dans les détails concernant ses prochains smartphones Pixel 7 et 7 Pro. Les fuites viendront bien assez vite… L'objectif est essentiellement de donner un avant-goût du design attendu avec sans surprise la présence de la barre du module photo à l'arrière.

Il y a tout de même une petite évolution esthétique et une barre en aluminium recyclé. Comme le Pixel 6, le Pixel 7 dispose d'un double capteur photo à l'arrière, et un triple capteur photo pour le Pixel 7 Pro comme le Pixel 6 Pro. Sans en dire plus, Google vante un nouveau standard pour la photographie.

À l'intérieur, il y aura une puce Google Tensor de nouvelle génération. Grâce à cette dernière, il serait question d'aller encore plus loin avec des fonctionnalités comme la reconnaissance vocale, ainsi que pour la photo, la vidéo et la sécurité. Ce sera forcément en rapport avec le traitement d'algorithmes d'IA pour des appareils équipés d'Android 13.

La Pixel Watch officialisée

Le Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont prévus pour cet automne, tout comme la première montre connectée conçue par Google. La Pixel Watch avec Wear OS est ainsi officialisée avec son design qui avait néanmoins déjà fuité. Il est reconnaissable par un cadran arrondi et légèrement bombé, une couronne tactile. Avec de l'acier inoxydable recyclé, la Pixel Watch proposera des bracelets personnalisables.

Google souligne une interface utilisateur Wear OS améliorée avec une navigation plus fluide et des notifications intelligentes. La Pixel Watch profitera forcément d'applications natives Google avec Google Maps, Google Assistant, ainsi que Google Wallet comme véritable porte-feuille et Google Home. Sans compter une intégration soignée des outils de santé et de fitness de Fitbit.

Google promet beaucoup plus de détails à venir sur la Pixel Watch au cours des prochains mois, mais n'a pu s'empêcher d'évoquer un autre produit Pixel pour 2023 cette fois-ci.

La surprise Pixel Tablet

Ce n'est pas un retour inattendu de la tablette Google Pixel C, mais un premier et timide aperçu d'une tablette au nom de Pixel Tablet. Elle est censée incarner la nouvelle génération de tablette Android et embarquera aussi une puce Google Tensor.

L'annonce de la Pixel Tablet démontre en tout cas que Google (re)prend au sérieux Android pour les tablettes, comme cela semblait en prendre le chemin avec Android 12L.