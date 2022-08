Le processeur Google Tensor 3 des Pixel 8 déjà repéré

Google doit encore officialiser le lancement de sa gamme de smartphones Pixel 7 qui profiteront d'un nouveau SoC Google Tensor 2 mais le processeur de la génération suivante a déjà fait l'objet d'observations.

Le Tensor 2 porte le numéro de série S5P9855 (et S5P9845 pour le Tensor 1) et est testé sur une board de développement baptisée Cloudripper. Or, le site néerlandais Galaxyclub évoque l'existence d'un SoC S5P9865 testé sur une board Ripcurrent qui correspondrait donc à une future plate-forme Tensor 3.

Si rien n'est connu des performances ou caractéristiques de la puce qui embarquera dans les smartphones Pixel 8 l'an prochain, on peut déjà constater qu'elle prolonge le partenariat entre Google et Samsung et qu'elle continue sans doute de s'appuyer sur une base Exynos.

Google mettra vraisemblablement toujours l'accent sur la partie intelligence artificielle qui est l'un des points différenciants de ses plates-formes, à défaut de chercher à fournir les performances brutes les plus élevées.

La firme de Mountain View conserverait donc intacte sa volonté de développer ses propres SoC mobiles plutôt que de faire appel à des solutions clé en main comme les Snapdragon de Qualcomm pour mettre en avant certaines fonctionnalités.

Des Exynos en préparation chez Samsung

De son côté, Samsung planche toujours sur des SoC Exynos, avec un possible Exynos 2300 dans les tuyaux immatriculé S5E9935 mais qui ne serait pas proposé dans la série Galaxy S23, toutes les variantes devant basculer sur du Snapdragon 8 Gen 2.

Il y aurait également un Exynos 1380 (numéro de référence S5E8825) en préparation pour le milieu de gamme qui pourrait équiper les prochains smartphones Galaxy A.