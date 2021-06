Google dévoile les Pixel Buds A-Series à moins de 100 €

L'existence des Pixel Buds A-Series était déjà connue, mais les nouveaux écouteurs Bluetooth (5.0) sans fil de Google n'avaient pas encore profité d'une présentation officielle. C'est désormais chose faite avec pour principal argument le prix. Estampillés A-Series, ces nouveaux écouteurs sont moitié moins chers que le modèle précédent Pixel Buds.

Sans réduction de bruit active, les Pixel Buds A-Series reprennent le design entre écouteurs intra-auriculaires et écouteurs classiques avec des embouts qui assurent une isolation sonore et un arc stabilisateur pour le maintien. Les évents pour sons ambiants permettent de ne pas être coupé du monde extérieur et évitent la sensation d'oreille bouchée.

Les écouteurs sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 12 mm et profitent d'une option d'amplification des basses. Ils disposent de deux micros avec filtrage spatial permettant de se concentrer sur la voix de l'utilisateur lors d'une conversation. Une fonctionnalité de son adaptatif permet en outre de régler automatiquement le volume selon l'environnement sonore.

Un capteur de proximité infrarouge est exploité pour la lecture et la mise en pause automatiques. Les commandes tactiles sont identiques sur les deux écouteurs, ce qui a pour intérêt de faciliter leur mémorisation. Bien évidemment, les Pixel Buds A-Series peuvent faire directement appel à Google Assistant avec un smartphone compatible sous Android 6.0 ou plus.

De quoi par exemple régler le volume avec une commande vocale, avoir accès à des traductions en temps réel lors d'une conversation.

L'autonomie des Pixel Buds A-Series est de jusqu'à 5 heures en temps d'écoute de musique avec une seule charge (2,5 heures de communication) et jusqu'à 24 heures avec l'étui de recharge (12 heures de communication). Une recharge pleine est obtenue en une heure, tandis que 15 minutes permettent de profiter de 3 heures d'écoute de musique.

Avec indice d'étanchéité IPX4, les écouteurs sans fil Pixel Buds Series-A de Google sont disponibles en blanc et olive à un prix de 99 €, mais avec une procédure de liste d'attente pour le moment. Par rapport aux Pixel Buds qui sont à 199 €, des concessions portent sur la réduction du vent, l'étui de recharge résistant à l'eau et compatible avec la recharge sans fil, la commande tactile pour régler le volume, les alertes vigilance.