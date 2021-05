Google Pixel avec écran pliable et Pixel 6 : des références trouvées dans Android 12 Beta

Android 12 beta est disponible pour les développeurs. Des références au Pixel 6 et à un smartphone Pixel avec écran pliable y sont déjà visibles.

Google a donné un premier aperçu de l'évolution de sa plate-forme Android lors de la keynote d'ouverture de l'événement Google I/O avec une interface au design modelé par un style Material You encore plus personnalisable et aux couleurs s'adaptant au fond d'écran.

Dès à présent, les développeurs peuvent récupérer Android 12 Beta et l'installer sur une sélection de smartphones, Pixel en tête, avant le lancement de la version finale d'ici l'automne.

Dans cette première beta, on trouve déjà des références aux futurs smartphones Pixel qui seront lancés plus tard dans l'année, avec les numéros de modèle et les noms de code.

Quatre appareils mobiles sont ainsi recensés :

Pixel 5a 5G Barbet G4S1M

5G Barbet G4S1M Pixel 6 Oriole GR1YH

Oriole GR1YH Pixel 6 Raven GF5KQ

Raven GF5KQ Pixel Foldable Passport GPQ72

En attendant le Pixel 5a qui n'a pas fait l'objet d'une annonce durant le Google I/O, deux modèles Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont listés ainsi que le fameux smartphone Pixel avec écran souple repliable (Google Pixel Fold ?) connu sous le nom de code Passport et dont les rumeurs prédisent le lancement avant la fin de l'année.

Le site 9to5Google, qui synthétise ces informations, relève toutefois que la présence de références concernant Passport n'implique pas forcément un lancement à venir du smartphone, certains modèles ne voyant jamais le jour. Mais l'espoir reste permis.