Google Pixel Fold : un brevet donne une idée du smartphone avec écran pliable

Samsung, Huawei et Motorola ont commercialisé des smartphones avec écran pliable, testant différents formats et mettant à l'épreuve les nouvelles technologies mobiles d'écran souple et de charnières.

Google pourrait s'inviter à son tour sur ce créneau avec un Pixel Fold dont la rumeur court déjà. son nom de code serait Passport (peut-être d'après son design) et il utiliserait un affichage souple signé Samsung Display.

Un brevet repéré récemment par Patently Apple confirme d'une part que Google travaille effectivement sur le concept même de smartphone avec écran repliable et donne d'autre part une première approche de son aspect.

Le brevet en soi détaille un système de charnière qui pourrait être utilisé aussi bien pour un smartphone qu'une tablette ou un ordinateur portable et dont une partie de l'affichage souple pourra être déplié à 180 degrés.

Pour tenter de limiter les effets de torsion de l'affichage au point de pliure, Google a imaginé un double mécanisme de glissement et de pivotement de la charnière qui pourrait aussi limiter la marque de pliure qui apparaît à l'usage.

Le design montré en croquis montre une disposition asymétrique pliant en fait un tiers de l'écran, ce qui peut là encore laisser une partie fixe dans laquelle loger l'électronique.

Rien ne dit encore que Google utilisera ce système de charnière tel quel mais la réflexion est en cours et pourrait se concrétiser d'ici quelques mois, d'autant plus que de nouveaux acteurs, comme Xiaomi avec le Mi Mix Fold et bientôt Oppo, arrivent sur ce même segment.