Xiaomi Mi Mix Fold : écran pliable, lentille liquide, ISP Surge C1, le smartphone promet beaucoup !

Après une longue conférence hier dévoilant de multiples smartphones Mi 11, le groupe Xiaomi a poursuivi les annonces lors d'une deuxième présentation de deux heures dont le point culminant était la présentation d'un nouveau modèle Mi Mix innovant.

Le nouveau Mi Fold est donc le premier smartphone de la marque embarquant un affichage repliable vers l'intérieur, lui permettant de fonctionner à la fois comme un smartphone et comme une tablette tactile.

L'affichage déplié mesure 8,01 pouces et exploite une dalle AMOLED en résolution 2K (387 ppi) au format 4:3, compatible HDR10+ et offrant une luminosité de 600 nits. Xiaomi a travaillé sur la robustesse du produit en intégrant des plaques de métal sous l'affichage pour rigidifier l'ensemble et a développé une charnière de précision capable de résister à plus de 200 000 manipulations.

Le smartphone présente également un affichage externe de 6,52 pouces avec dalle AMOLED.

L'aspect multimédia et ludique est mis en avant avec l'écran de qualité et quatre haut-parleurs stéréo affinés par Harman Kardon, mais celui de la productivité n'est pas oublié en profitant d'un plus grand écran pour consulter des documents. Le fabricant ajoute au Mi Fold un mode Bureau qui permettra de retrouver les réflexes d'un PC et une capacité multitâche facilitant les échanges de données entre plusieurs applications ouvertes simultanément.

Xiaomi a aussi évoqué une "fonction furtive" déconnectant d'un bouton micro, caméras et module GPS. A bord, on trouve toujours un SoC Snapdragon 888 avec un système de refroidissement spécifique pour évacuer au mieux la chaleur de l'ensemble.

Au dos du Mi Fold, un bloc photo intègre un module principal de 108 megapixels avec pixel binning 9 en 1 et mode Nuit, mais aussi un Ultra grand angle (123 degrés) de 13 megapixels et un module de 8 megapixels pouvant assurer aussi bien un zoom x30 qu'un mode macro avancé.

Ceci est permis grâce à la technologie de lentille liquide inaugurée pour la première fois sur le Xiaomi Mi Fold mais aussi par la présence d'une puce custom Xiaomi Surge C1.

Il s'agit ici comme prévu non pas d'un SoC comme le Surge S1 lancé il y a quelques années mais d'un ISP (puce de traitement de l'image) optimisant certaines fonctions comme l'autofocus ou la balance des blancs.

Le Xiaomi Mi Fold débutera à 9999 yuans (1300 € environ) en version 12 Go / 256 Go, avec une variante à 10999 yuans (1430 € environ)en 12 Go / 512 Go et une édition spéciale avec coque céramique imitant la fibre de carbone et dotée de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 12999 yuans (1690 € environ).