Nouveaux écouteurs Pixel Buds et un smartphone Pixel en juin ?

Google va-t-il renouveler et étoffer ses gammes dans les mois à venir ? La rumeur lancée par le leaker Jon Prosser veut que de nouveaux écouteurs sans fil Pixel Buds soient lancés au mois d'avril.

Aucune indication n'est donnée sur les caractéristiques ou fonctionnalités apportées par cette nouvelle version, mais la version précédente ayant été lancée aux Etats-Unis en avril 2020, un renouvellement des écouteurs TWS reste possible un an plus tard.

Le leaker ne s'arrête pas là et affirme qu'un nouveau smartphone Pixel doit être lancé le 11 juin prochain. Il n'est toutefois pas certain du modèle.. Si un Google Pixel 6 semble un peu prématuré, le rendu détaillé d'un Pixel 5a a été dévoilé il y a peu par @OnLeaks, après déjà plusieurs autres fuites.

Le design resterait très proche du Pixel 4a 5G ou du Pixel 5 avec un écran FHD+ OLED poinçonné et un double capteur photo à l'arrière. On notera que les premières rumeurs sur le sujet évoquait déjà un lancement du Pixel 5a pour le printemps 2021. On n'en est plus très loin.