Vous pouvez réparer vous-même votre Google Pixel

La réparation par soi-même des smartphones Google Pixel avec des pièces d'origine est l'objet d'un partenariat entre Google et iFixit.

" Réparez vous-même votre téléphone Google. Vous en êtes capable. " C'est ce que le spécialiste de la réparation de produits électroniques par soi-même iFixit écrivait déjà sur son site. Et les choses prennent encore plus d'ampleur.

Annoncé en avril dernier, le partenariat entre Google et iFixit autour des smartphones Google Pixel se concrétise. Du Pixel 2 aux derniers Pixel 6 et Pixel 6 Pro (et ultérieurement aux autres Pixel à venir), iFixit propose pour ces appareils des pièces détachées seules ou accompagnées d'un kit d'outils, avec également des tutoriels sur la plateforme pour aider à la réparation.

iFixit indique en outre que des pièces d'origine sont également disponibles à l'achat en gros pour les entreprises ou les professionnels via son réseau dédié iFixit Pro.

Mieux vaut avoir des mains suffisamment expertes...

L'initiative se concentre pour le moment sur des éléments comme les écrans, batteries, ports de charge, adhésifs et caméras arrière. Les pièces détachées disponibles pour les smartphones Google Pixel sont à consulter ici.

Avec le récent Google Pixel 6 Pro par exemple, l'écran AMOLED de 6,71 pouces est à 190 €. En lui associant un kit d'outils, c'est seulement 5 € de plus. Sans grande surprise, l'écran est l'élément le plus onéreux.

" Depuis que nous travaillons avec l'équipe de Google Pixel, ils ont fait de sérieux progrès en matière de réparabilité. Google a rendu plus de composants modulaires et a travaillé pour donner la priorité à la réparation des batteries et des écrans ", souligne iFixit.