Pixel : Google avec iFixit pour la réparation de ses smartphones

Après Samsung, c'est au tour de Google de se rapprocher de la communauté en ligne et spécialiste du démontage et de la réparation de produits électroniques iFixit. À partir de la fin de l'année, des pièces détachées d'origine de smartphones Pixel seront disponibles à l'achat sur ifixit.com.

L'initiative couvre les smartphones Pixel 2 à Pixel 6 Pro, ainsi que les futurs modèles de la gamme Pixel. Google indique que la collaboration concerne la gamme complète de pièces détachées pour des réparations courantes avec les batteries, écrans, appareils photo et autres.

De tels éléments seront vendus à la fois individuellement et dans le cadre de kits de réparation comprenant les outils nécessaires afin de procéder à une réparation par soi-même, pour peu d'être suffisamment expert en la matière.

crédits : iFixit

La réparabilité a le vent en poupe

Samsung n'a pour le moment communiqué que sur le déploiement d'un programme de réparation pour les smartphones de la série Galaxy S20, Galaxy S21 et la tablette Galaxy Tab S7+ qui sera lancé l'été prochain et aux États-Unis.

Google évoque par contre une initiative aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, ainsi que dans les pays de l'Union européenne où les smartphones Pixel sont disponibles. Le groupe souligne en outre son engagement à rendre les appareils Pixel plus faciles à réparer.

Comme c'est également le cas pour Apple avec son annonce surprise d'un programme de réparation en libre-service Self Service Repair Like aux États-Unis, c'est tout d'un coup une prise de conscience accrue pour la réparabilité des appareils. Cela répond à un besoin exprimé par les consommateurs… et poussé par la pression des régulateurs.