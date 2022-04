Pixel Watch : un prototype oublié dans un restaurant révèle le design

La première montre connectée de Google devrait être dévoilée durant l'événement Google I/O 2022 en mai et la multiplication des fuites semble confirmer son arrivée imminente.

Après des rendus diffusés sur le Net, un prototype de Pixel Watch semble avoir été oublié ou perdu dans un restaurant aux Etats-Unis, permettant de découvrir plus précisément le design de la future smartwatch.

Android Central, qui diffuse les images, indique que, selon la source, il pourrait s'agir d'un modèle de test de l'équipe de développement. L'histoire ressemble à celle du prototype d'iPhone 4 déguisé en iPhone 3GS que le site Gizmodo avait récupéré dans un bar il y a quelques années.

La montre connectée ressemble beaucoup aux rendus diffusés jusqu'à présent, avec son design épuré et son affichage incurvé sur les bords. On retrouve la couronne rotative sur le côté et un bouton en-dessous.

Le boîtier tout en rondeurs présente un cardiofréquencemètre optique à l'arrière et le bracelet semble être propriétaire, avec un design rappelant ceux de l'Apple Watch. La méthode de charge n'est pas connue et aucun connecteur n'apparaît. Il pourrait s'agir d'une charge sans fil Qi.

L'activation de la montre n'affiche que le logo Google, ce qui suggère qu'aucun OS n'est installé. La version finale devrait embarquer la plate-forme Wear OS 3. Enfin, la boîte confirme qu'il s'agit d'un prototype qui n'a pas fait l'objet des validations des certificateurs.