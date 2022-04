Pixel Watch : la smartwatch montre sa bouille ronde

La montre connectée Pixel Watch continue de se dévoiler avant sa présentation officielle. Son boîtier se montre plus visiblement.

Découvrira-t-on la première montre connectée de Google lors de son événement développeur au mois de mai ? La rumeur de la présentation de la Pixel Watch s'intensifie et de nouveaux rendus émergent.

Le site 91Mobiles propose un aperçu plus détaillé du boîtier rond de la future smartwatch. On retrouve les éléments aperçus sur les rendus précédents avec notamment un affichage circulaire et incurvé sur les bords.

Credit : 91Mobiles

Sur le côté, une simple couronne rotative permettra de gérer le système Wear OS, en plus de l'écran tactile. L'écran montre par ailleurs une interface épurée affichant simplement l'heure, le décompte des pas, le rythme cardiaque et le logo Fitbit, signalant sans doute l'intégration des fonctions de la montre sportive.

La rumeur veut que la Pixel Watch serve à relancer la plate-forme Wear OS, quelque peu délaissée ces derniers trimestres, avec notamment l'arrivée de Wear OS 3 qui pourrait donner le coup d'envoi d'une nouvelle offensive dans les wearables, avec l'appui du rachat de Fitbit mais aussi le soutien de plusieurs marques et celui de Qualcomm pour fournir des SoC adaptés, comme un futur Snapdragon Wear 5100.