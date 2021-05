Google Play aura aussi ses étiquettes de confidentialité pour les applications Android

À partir du deuxième trimestre 2022, les applications Android soumises et mises à jour sur Google Play devront être accompagnées d'informations pour une plus grande transparence sur l'utilisation des données. Une mesure qui s'appliquera également aux propres applications de Google.

Cette initiative fait penser à ce que Apple a entrepris pour l'App Store avec les étiquettes de confidentialité, avant d'aller encore plus loin avec la fonctionnalité d'App Tracking Transparency pour iOS. Une section dédiée fera en tout cas son apparition dans le Google Play Store.

Quelques éléments sont d'ores et déjà divulgués pour aiguiller les développeurs. En plus des données qu'une application collecte ou partage, les développeurs devront mettre en avant les pratiques de sécurité de l'application comme le chiffrement des données, la vérification de la sécurité par un tiers, le suivi des règles spécifiques aux familles.

La finalité des données pour le fonctionnement de l'application devra être précisée ou si l'utilisateur a le choix de les partager, la suppression des données en cas de désinstallation. Des éléments qui s'ajouteront en outre à l'affichage des autorisations déjà en place.

Plus globalement, Google indique qu'il s'agira pour les développeurs d'applications d'être explicites sur les types de données collectées et partagées, et comment les données sont utilisées. La sécurité est prise en compte en plus de la confidentialité. Du moins... l'information idoine devrait être proposée.