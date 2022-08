Google Play Games pour PC s'ouvre un peu plus

Introduit en début d'année dans le cadre d'une bêta sur invitation, Google Play Games pour PC est désormais en bêta ouverte. Toutefois, la liste des régions concernées et éligibles demeure restreinte : Australie, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan et Thaïlande.

Précédemment, la configuration minimale d'un PC pour participer à la préversion de Google Play Games était détaillée comme suit : Windows 10 (version 2004), processeur avec huit cœurs logiques, GPU adapté aux jeux, 8 Go de RAM, disque SSD, 20 Go d'espace de stockage disponible, compte d'administrateur Windows, virtualisation matérielle activée.

Cette configuration minimale évolue légèrement avec des changements et des précisions pour un CPU avec 4 cœurs physiques, GPU Intel UHD Graphics 630 ou comparable, 10 Go d'espace de stockage.

Plus de 50 jeux pour Google Play Games sur PC

Selon Google, les utilisateurs Windows concernés peuvent désormais jouer sur leur PC à plus d'une cinquantaine de titres disponibles sur Android. Les jeux Summoners War, Cookie Run: Kingdom, Last Fortress: Underground et Top War sont par exemple cités. " Ensemble, ces titres sont joués par des centaines de millions de joueurs dans le monde. "

Google Play Games est une application pour PC afin de pouvoir télécharger certains jeux mobiles. La synchronisation entre différents appareils est prise en charge. Le même identifiant Google que sur le smartphone Android est utilisé. Il est prévu d'étendre la bêta à d'autres pays dans le courant de cette année.