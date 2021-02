Google Play Music : suppression des données le 24 février

La suppression de la bibliothèque musicale et autres données de Google Play Music aura lieu le 24 février prochain.

Google Play Music est déjà de l'histoire ancienne. Google a facilité le transfert d'un compte vers YouTube Music, mais les fichiers et autres données demeurent encore disponibles pour une exportation… plus pour très longtemps.

Google prévient que le 24 février 2021, toutes les données de Google Play Music seront supprimées. Il ne sera alors plus possible de les récupérer. Cela comprend la bibliothèque musicale et " tous les titres importés, achetés ou ajoutés " sur Google Play Music.

Les utilisateurs concernés doivent donc se presser avec l'outil Google Takeout qui est à leur disposition, ou en transférant les données vers YouTube Music le cas échéant.

" Vous pouvez toujours transférer vote bibliothèque musicale, qui comprend vos titres importés, playlists et recommandations, vers YouTube Music d'un simple clic avant le 24 février 2021 ", écrivent les équipes Google Play Music et YouTube Music.

Initialement, Google avait laissé entendre que fin 2020 serait la période butoir, y compris pour le transfert des données.