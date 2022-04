Play Store : Google déploie sa section sur la sécurité des données

Une nouvelle section sur Google Play permet de prendre connaissance des données collectées et dans quel but avant le téléchargement d'une application Android.

Pour le Play Store et les applications Android proposées, Google déploie progressivement une nouvelle section sur la sécurité des données. Les développeurs devront la compléter d'ici le 20 juillet prochain. Une telle fonctionnalité avait été évoquée en mai dernier pour offrir davantage de transparence sur la manière dont les applications utilisent les données.

La section permet de mettre en lumière si le développeur collecte des données et dans quel but. Elle signale si le développeur partage les données avec des tiers et souligne les pratiques en matière de sécurité. À titre d'exemple, Google cite le chiffrement des données en transit et la possibilité de demander la suppression des données.

Il sera également possible de savoir si une application s'engage à suivre les règles pour les contenus familiaux de Google Play avec une meilleure protection pour les enfants, et si les pratiques de sécurité du développeur sont conformes à une norme de sécurité mondiale (Mobile Application Security Verification Standard).

Dans la lignée de ce que fait l'App Store

" Donner aux utilisateurs plus de visibilité sur la manière dont les applications collectent, partagent et sécurisent leurs données grâce à la section sur la sécurité des données n'est qu'un moyen parmi d'autres de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'écosystème Android ", écrit Google.

À noter que même les applications qui ne recueillent aucune donnée utilisateur doivent remplir un formulaire pour la section sur la sécurité des données de Google Play et afficher un lien vers leurs règles de confidentialité.