Google Play Store : la commission ramenée à 15% pour le premier million de dollars de revenus

| Source : The Verge

Sur les deux grands portails de téléchargement d'applications, App Store pour iOS et Play Store pour Android, le modèle est longtemps resté le même : une commission de 30% revenant à Apple ou Google sur chaque transaction réalisée.

Google souhaite désormais modifier ce pilier du modèle économique des portails de téléchargement en proposant d'abaisser à 15% la commission sur le premier million de dollars de revenus annuel généré par les développeurs.

Il suit en cela la stratégie d'Apple qui a déjà mis en place un programme proche (mais pas identique dans son fonctionnement) réduisant à 15% la commission pour les développpeurs ne réalisant pas plus de 1 million de dollars de revenus annuels.

Dans le cas de Google, il s'agit plutôt d'une remise sur le premier million de dollars de revenus et valable pour tous les types de développeurs, de l'étudiant créant sa petite application au studio à gros moyens.

Au-delà de ce seuil, c'est la classique commission de 30% qui prend le relais. Beaucoup de développeurs ne dépassant pas ce plafond profiteront donc de la commission réduite.

Au-delà de la communication officielle du coup de pouce donné aux développeurs, c'est aussi la pression grandissante des régulateurs par rapport au rôle que jouent Apple et Google dans la gestion des portails de téléchargement, avec leur droit de vie et de mort sur les applications et services, qui incite à de telles mesures.