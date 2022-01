Project Iris : Google prépare ses propres lunettes de réalité augmentée

Pendant qu'Apple peaufine son premier casque de réalité mixte pour 2022 ou 2023 avant de s'attaquer à des lunettes de réalité augmentée et que Meta prépare des gadgets permettant d'accéder au futur métavers, Google prépare aussi son propre dispositif de réalité augmentée.

Le Project Iris en est encore au début de son développement et ressemble à un gros masque de ski mais il dispose déjà de sa propre batterie et devrait fonctionner de façon autonome, sans câble externe.

Selon le site The Verge, il embarquera une puce dédiée conçue en interne, comme les smartphones Pixel, et il tourne pour le moment sous Android mais pourrait accueillir plus tard un OS spécial pour la réalité augmentée, en cours de préparation si l'on en croit les offres d'emploi diffusées par la firme récemment.

Google Glass Enterprise Edition

Le Project Iris serait encore assez secret au sein d'un bâtiment avec accès restreint sur le campus de Mountain View. Son développement mobiliserait une équipe de 300 personnes et en accueillera sans doute quelques centaines de plus à mesure qu'il progresse en vue d'un lancement vers 2024 si les difficultés techniques sont surmontées.

Le principe serait d'utiliser une caméra filmant l'environnement immédiat et dont le flux pourra être agrémenté d'informations contextuelles et de réalité augmentée. Le gros des calculs de rendus serait effectué en cloud sur les serveurs de Google et restitué sur le gadget via une connexion Internet.

On ne sait pas encore s'il entrera dans la catégorie des produits Pixel mais il ne sera pas associé à la dénomination Google Glass, histoire de ne pas réveiller de mauvais souvenirs.

A noter que le chef du projet, Clay Bavor, supervise aussi le Project Starline de téléprésence photoréaliste qui veut révolutionner la visioconférence.