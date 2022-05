Google a bloqué 3,4 milliards de publicités en 2021

Google a supprimé plus de 3,4 milliards de publicités en 2021. Le nombre de comptes d'annonceurs suspendus a triplé par rapport à 2020. Plus de 8 millions de publicités ont été bloquées en lien avec la guerre en Ukraine pour début 2022.

Dans le cadre de la publication de son dernier rapport sur la sécurité de la publicité en ligne (PDF), Google indique avoir retiré 3,4 milliards de publicités en 2021 et limité la diffusion de 5,7 milliards de publicités. Par ailleurs, plus de 5,6 millions de comptes d'annonceurs ont été suspendus.

Sur les 3,4 milliards de publicités bloquées, plus de 652 millions l'ont été pour une tentative de contourner les systèmes de détection et 287 millions pour du contenu pour adulte. Google souligne en outre avoir bloqué la diffusion de plus de 106 millions de publicités en lien avec le Covid-19 depuis le début de la pandémie, notamment pour des contenus trompeurs.

Pour l'année 2020, Google avait communiqué sur le blocage et la suppression de 3,1 milliards de publicités, et en appliquant des restrictions de diffusion pour 6,4 milliards de publicités. Le nombre de comptes d'annonceurs suspendus était trois fois moins important à 1,7 million.

Avec la guerre en Ukraine

Pour cette année 2022 particulière, il est évoqué le blocage de la diffusion de plus de 8 millions de publicités en rapport avec la guerre en Ukraine, et par ailleurs la suppression des publicités de plus de 60 médias financés par l'État russe.

" Cette mesure s'ajoute à notre règlement de longue date interdisant la diffusion de publicités ou la monétisation de contenus qui incitent à la violence ou nient l'existence d'événements tragiques. […] Nous avons également pris des mesures afin de suspendre la majorité de nos activités commerciales en Russie, […] ainsi que la monétisation des contenus de médias financés par le Kremlin. "