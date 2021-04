Google cherche à remplacer des cookies tiers par ses FLoC

Google va faire disparaître les cookies tiers de son environnement, c'est une certitude. Trop souvent critiqués pour leurs fonctionnements peu éthiques, ils seront remplacés par un nouveau dispositif issu de Privacy Sandbox. L'idée est de proposer une solution hybride, plus respectueuse de la vie privée, qui puisse aussi satisfaire les annonceurs et éditeurs.

Le géant a annoncé avoir lancé la version d'essai de sa nouvelle technologie FLoC, pour Federated Learning of Cohorts. Le mécanisme FLoC se base sur le comportement des internautes en ligne et sur leurs centres d'intérêt. Les utilisateurs seraient alors rassemblés, par centre d'intérêt, au sein de « cohortes », cohortes qui seraient ensuite mises à disposition des éditeurs et annonceurs. Une manière intelligente qui permet aux annonceurs de cibler une catégorie et non plus une personne bien précise.

Pour le moment, les essais FLoC n'ont démarré qu'aux États-Unis et dans certains pays du globe comme le Brésil, le Canada, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou le Mexique. Mais ce n’est qu’une question de temps avant que les tests ne soient déployés en Europe.