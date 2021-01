Privacy Sandbox : l'alternative de Google aux cookies tiers se précise pour Chrome

En août 2019, Google a annoncé une initiative Privacy Sandbox avec l'objectif d'améliorer le respect de la vie privée sur le Web grâce au développement d'un ensemble de standards ouverts. Un exercice d'équilibriste pour Google avec la manne financière de la publicité ciblée en ligne.

Dans le cadre de sa Privacy Sandbox, Google prévoit la fin des cookies tiers pour son navigateur Chrome le plus populaire au monde. Elle se fait de manière progressive avec l'année 2021 qui est présentée comme l'année des tests.

Afin de remplacer les cookies tiers utilisés pour les publicités sur les sites, Google met en avant l'API Federate Learning of Cohorts (FloC). Avec cette technologie d'apprentissage fédéré par cohortes, de larges ensembles de personnes avec des habitudes de navigation similaires sont réunis dans des groupes.

Une cohorte est créée avec des algorithmes de machine learning sur l'appareil en analysant l'historique de navigation web qui demeure privé grâce à de l'apprentissage fédéré.

FloC quasiment aussi efficace que l'approche avec les cookies

" FloC propose une nouvelle façon pour les entreprises d'atteindre les personnes avec un contenu et des publicités pertinents en regroupant de grands groupes de personnes ayant des intérêts similaires ", écrit Google. " Cette approche permet de cacher efficacement les individus dans la foule et utilise le traitement on-device pour garder l'historique web d'une personne privé sur le navigateur. "

Selon Google et sur la base de simulations avec FloC pour Chrome, " les annonceurs peuvent s'attendre à générer au moins 95 % des conversions par dollar dépensé qu'ils auraient obtenu via un ciblage basé sur les cookies. "

C'est avec la version 89 de Chrome en mars que des tests publics de FloC et sur les cohortes créées vont débuter. Avec Chrome 90 en avril, de premiers contrôles pour la Privacy Sandbox feront leur apparition. " Les gens voudront savoir si le contenu est adapté à leurs besoins (ou non), en plus de garder leurs informations privées. "