Google retire un lot de 38 applications malveillantes de son Play Store

Google a de plus en plus de difficulté à faire respecter l'ordre sur sa plateforme de diffusion d'applications mobiles. Un nombre grandissant d'applications arrive ainsi à passer sous les radars de la marque pour propager des malwares alors même que Google appose son sceau de confiance sur ces dernières.

Le géant du Web vient de bannir un lot de 38 applications de sa plateforme après la découverte de plusieurs malwares. Point commun de ces applications mobiles : toutes sont exploitées à distance par le même réseau de fraudeurs.

Au total, les applications concernées par cette éviction cumulent plus de 20 millions de téléchargements. Repérée par le cabinet de recherche White Ops, la première application du genre aurait été lancée en janvier 2019 avec une publication d'une nouvelle version de l'application tous les 11 jours en moyenne.

Google n'a eu de cesse de supprimer chaque application, mais systématiquement, elle se réinvitait sur le Play Store sous un autre nom et avec des méthodes de dissimulation de plus en plus efficaces.

La majorité des applications se présentent comme des applis beauté en proposant des filtres pour selfies, de la retouche photo. Une fois installées sur un smartphone, elles suppriment automatiquement leur propre icône et se chargent d'afficher des publicités aléatoires et hors contexte. On peut ainsi rapidement voir des popups s'afficher partout sur le terminal, avec des ralentissements allant jusqu'au blocage de l'appareil.

La liste des applications concernées est consultable ici.