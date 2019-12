Google retire ses services mobiles des smartphones vendus en Turquie et révoque ses licences Android

Google est actuellement pointé du doigt en Turquie pour abus de position dominante. Le gouvernement estime ainsi qu'il n'est pas normal de voir Google imposer par défaut son moteur de recherche au sein des smartphones Android.

L'autorité Turque de la concurrence a ainsi décrété que Google ne pouvait imposer son moteur de recherche par défaut et que le choix devait être laissé à l'utilisateur. Qui plus est, les autorités ont indiqué que Google devrait également proposer d'autres moteurs de recherche alternatifs directement au sein d'Android.

Face à la situation, Google a réagi à l'opposé des demandes et annoncé tout simplement de ne plus proposer de licence Android aux smartphones qui seront commercialisés en Turquie à l'avenir. Peu importe la marque, les smartphones destinés au marché Turque seront ainsi dénués de services mobiles Google (comme cela se passe sur les terminaux Huawei et Honor depuis l'embargo prononcé par les USA).

En clair, les nouveaux smartphones vendus en Turquie n'auront plus d'accès au Play Store, ni aux logiciels de Google (Chrome, Gmail, Drive, messages etc...) et donc plus non plus d'accès direct au moteur de recherche de Google. Par la même occasion, nombre d'applications tierces qui nécessitent les services mobiles de Google ne fonctionneront pas du tout sur les terminaux.

En Europe, marché bien plus important que la Turquie seule, Google avait plié à une demande similaire en séparant Android et ses services mobiles et en proposant justement des alternatives à son moteur de recherche par défaut.