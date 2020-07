Google et Samsung : vers un renforcement de la collaboration sur smartphone

Google et Samsung ont entamé des négociations qui pourraient déboucher sur un partenariat renforcé entre les deux marques avec l'objectif de renforcer la présence de Google sur les smartphones du fabricant sud-coréen.

Selon Bloomberg, Samsung et Google seraient entrés en négociation dans le but de renforcer leur partenariat. C'est sous l'impulsion de Google que les discussions ont été engagées, le géant américain chercherait alors à renforcer sa présence sur les terminaux de Samsung.

Google voit ainsi d'un mauvais oeil les partenariats noués entre Samsung et Microsoft autour de l'environnement Xbox et l'intégration de Microsoft 365. La marque espère ainsi que les arrangements entre les deux sociétés ne déboucheront pas sur d'autres accords et un rapprochement trop important entre les deux marques à l'avenir avec l'intégration d'autres solutions Microsoft au sein des smartphones de la marque.

Pour Google, il s'agirait ainsi de mettre en avant ses propres services en les préinstallant sur les smartphones de Google. La recherche sur les terminaux de Samsung serait l'un des enjeux principaux, avec notamment le retour de Google Assistant à la place du service maison Bixby.

Samsung pourrait céder face à Google en raison d'un recul des ventes enregistré sur les deux dernières générations de smartphones : la marque a même cédé sa place de leader du marché à Huawei au deuxième trimestre. Samsung pourrait ainsi tirer un revenu important de l'accord avec Google lui permettant de compenser la baisse des ventes liées à la crise du Covid-19.

Reste que Google aura peu de marge puisque des accords ont déjà été signés avec Microsoft, portant notamment sur des exclusivités. On voit ainsi mal Samsung accepter l'intégration de Stadia alors même que la marque s'est engagée avec Microsoft pour déployer xCloud sur ses terminaux.