Google Stadia : le service en test sur des smartphones non Pixel

Google Stadia est l'ambitieux service de jeu en streaming proposé par Google et, si la naissance se fait un peu dans la douleur de promesses non tenues (ou imparfaitement), il permettra à terme de pouvoir jouer aux derniers jeux les plus gourmands même sur son smartphone Android.

Pour le moment, seuls les smartphones Pixel du géant de Mountain View sont pris en charge mais cela pourrait changer prochainement. Ces dernières semaines, des utilisateurs du service ont pu observer des écrans spéciaux lorsqu'ils lançaient l'application Andoid Stadia sur des smartphones qui n'étaient pas des modèles de la série Pixel.

Ils ont pu constater qu'une option leur permettait dans certains cas de lancer un jeu directement depuis le smartphone au lieu d'être redirigés vers un ordinateur ou un dispositif chromecast.

Toutefois, l'expérience est limitée à la session en cours et l'option disparaît ensuite. Selon 9to5Google, tout semble indiquer que Google est en train de mener des tests de compatibilité sur des smartphones non Pixel. Reste à savoir quand le service sera proposé sur d'autres smartphones.

Ces tests de Stadia ont été observés durant le mois de décembre sur différents smartphones : OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e ou Note 9. Google avait déjà souligné vouloir étendre l'expérience Stadia au-delà des Pixel en 2020, après une période d'évaluation initiale.