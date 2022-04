Pixel Watch : le Google Store fait apparaître une section montres connectées

Le changement est mineur mais n'est pas passé inaperçu. Sur le site US (mais aussi sur ceux du Royaume-Uni et de l'Allemagne) du portail Google Store où la firme vend en ligne ses produits, les catégories sont plus largement définies et font apparaître une section " Watches ".

Précédemment (et c'est toujours le cas sur la version FR du portail), les catégories étaient précisées par marque (Pixel, Nest, Stadia, Fitbit...). La nouvelle segmentation est plus globale : Phones, Watches, Smart Home, Gaming et Laptops, ce qui permettra d'y faire entrer plus de produits différents.

L'apparition de la catégorie " Watches " fait évidemment penser à l'arrivée potentielle d'une montre Pixel Watch dont la présentation est espérée pour l'événement développeurs annuel Google I/O début mai.

Elle pourrait ainsi être proposée en complément des montres connectées et sportives FitBit déjà listées. Le site 9to5Google relève également que l'ergonomie a légèrement évolué : un clic sur les catégories n'ouvre plus un sous-menu mais dirige vers une nouvelle page montrant les produits concernés en photo plutôt qu'en liste, ce qui offre notamment plus de clarté pour la section Smart Home et ses nombreux dispositifs pour la maison.

Le positionnement juste après les smartphones peut aussi laisser entendre que Google souhaite mettre particulièrement en valeur les smartwatches dans son nouveau portail.