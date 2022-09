Google Tasks et Google Assistant font enfin équipe

Google Tasks est une solution de gestion des tâches proposée par Google. Elle permet la synchronisation des listes et tâches sur l'ensemble des appareils, et avec un accès depuis les diverses applications de Google.

En plus d'une application dédiée sur Android et iOS, Google Tasks est par exemple accessible depuis Gmail, Google Agenda, Chat, Drive ou encore un fichier dans Google Docs, Sheets, Slides sur un appareil.

Migration des rappels de Google Assistant et Agenda

Google annonce une simplification à venir de ses solutions de gestion des tâches avec une migration des rappels de Google Assistant et de Google Agenda vers Google Tasks. De la sorte, Google Tasks sera un hub et lieu unique pour l'affichage et la gestion de toutes les tâches à réaliser, indépendamment de leur création avec Google Assistant ou Google Agenda.

La surprise avec une telle annonce est finalement que c'est n'était pas déjà le cas. L'intégration des fonctions de rappels de Google Assistant dans Google Tasks aura notamment pour intérêt de faciliter la création d'une tâche avec une saisie qui pourra se faire par commande vocale. Elle apparaîtra également dans Google Agenda, et avec une notification idoine le cas échéant pour ne pas l'oublier le moment venu.

Lorsque le déploiement sera effectif, l'utilisateur sera invité par le biais d'une notification à transférer ses rappels dans Google Tasks. Il sera alors en mesure de tous les gérer depuis un même lieu. Le déploiement est indiqué pour les mois à venir.

Et Google Keep alors...

Dans le même temps, Google indique poursuivre le développement de Google Tasks afin de proposer de nouvelles possibilités. " L'intégration des rappels dans Google Tasks constitue un pas de plus vers l'aide à l'accomplissement des tâches sans effort. "

L'effort entrepris autour de Google Tasks a le mérite de tendre vers une simplification. Ce n'est pas toujours le cas avec Google qui a par exemple pu se perdre avec la multiplication d'applications dans le domaine de la messagerie et des changements de noms.

L'occasion de rappeler qu'il existe Google Keep pour la prise de notes… et aussi la possibilité de définir des rappels. Il n'est toutefois pas fait mention de Google Keep avec l'initiative autour de Google Tasks. Un oubli ?