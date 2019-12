Google Traduction devient meilleur dans la traduction hors connexion

Google vante une amélioration sensible de la traduction hors connexion avec son application pour Android et iOS.

Si Google Traduction fait d'abord penser au service de traduction en ligne de Google, il existe également la possibilité d'une traduction hors connexion avec l'application pour Android et iOS. Elle s'appuie sur le téléchargement de langues sur l'appareil.

C'est pour cette traduction hors connexion que Google annonce une mise à niveau et une amélioration. Avec 59 langues au compteur, elle est censée être 12 % plus précise au niveau du choix des mots, de la grammaire et de la structure des phrases.



Pour certaines langues comme le japonais, le thaï, le polonais et l'hindi cités en exemple, il est question d'un gain de qualité de plus de 20 %. La translitération (transcription lettre par lettre), qui permet par exemple d'aider à la prononciation d'un mot, supporte en outre une dizaine de nouvelles langues, dont l'arabe.

Cette amélioration pour la traduction hors connexion sera signalée par une bannière pour les utilisateurs qui y avaient déjà recours et pour la mise à jour des fichiers hors ligne. Google souligne néanmoins que la traduction en ligne demeure plus précise que celle hors connexion.

La semaine dernière, Google a déployé le mode Interprète de Google Assistant sur smartphone.