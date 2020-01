Google Traduction bientôt capable de traduire et transcrire les conversations en temps réel

Traduire et transcrire automatiquement et en temps réel les conversations ? Google prépare une mise à jour de Google Traduction pour le permettre sur Android.

On a pu en découvrir les potentialités lors de la présentation du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm : pour démontrer la puissance de la plate-forme et de sa couche d'intelligence artificielle, il a été montré comment nos smartphones pourraient bientôt être capables de traduire et afficher le texte de conversations en temps réel, ici réalisable en anglais et en chinois mandarin. Et c'est déjà assez impressionnant.

Cet effondrement du barrière de la langue, Google devrait bientôt le proposer sur Android par l'intermédiaire d'une mise à jour de son application Google Traduction (ou Google Translate en VO), avec la possibilité d'enregistrer un texte dans une langue pour le restituer dans une autre, rapporte le site The Verge.

Exemple de Traduction et transcription en temps réel

(Snapdragon Tech Summit, décembre 2019)

Cette possibilité en serait encore à un stade prototypal mais elle repose là aussi sur les capacités en intelligence artificielle, d'abord externes mais plus tard intégrées à dans nos smartphones.

Il faudra toutefois dans les premiers temps une connexion Interne (l'application ne pourra fonctionner sur les seules capacités embarquées) et la traduction / transcription ne pourra se faire que pour des conversations réelles capturées via le micro, et non pour des enregistrements.

Toujours d'après The Verge, le processus passe par une phase d'évaluation de phrases complètes à mesure qu'elles sont prononcées, avec modification du choix des termes à la volée en fonction du contexte et ajout de la ponctuation pour former un tout cohérent.

A ses débuts, la traduction restera approximative, permettant de capter le sens approximatif, mais Google espère bien que les entraînements des intelligences artificielles permettront ultérieurement de fournir des interprétations beaucoup plus proches des intentions des narrateurs. Mais il n'y a pas encore de date précise pour le lancement de cette traduction en temps réel.